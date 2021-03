'Burgerfora nuttig middel bij klimaatbeleid'

Den Haag

Dat is de opvatting van de commissie-Brenninkmeijer. Die was ingesteld door het ministerie van Economische Zaken om te kijken hoe mensen betrokken kunnen zijn bij het oplossen van de klimaatcrisis.

De commissie, geleid door voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, keek naar burgerfora als middel om mensen te laten meedenken. In een burgerforum zitten doorgaans rond de honderd tot duizend mensen, die vaak via loting zijn geselecteerd. Ze vormen 'min of meer' een doorsnee van de samenleving. Deze mensen praten met elkaar en met de politiek om tot een advies te komen. Soms beslist een burgerforum samen met de politiek over het beleid.

Omdat klimaatverandering én het beleid om dit te bestrijden een grote impact hebben op..

