Opnieuw zoektocht naar ouders dode baby

Doetinchem

De politie begint een nieuw onderzoek naar de dood van een baby in 2006. Het pasgeboren jongetje werd in januari van dat jaar levenloos gevonden in een rietkraag van een vijver in Doetinchem. ‘Vast is komen te staan dat het jongetje geleefd heeft en door geweld om het leven is gebracht. Mogelijk leefde hij nog toen hij werd achtergelaten', aldus het coldcaseteam dat wil weten wie het kindje om het leven bracht en waarom. Ook is nooit achterhaald wie de vader en moeder zijn. De hoop is dat mensen die wat over het misdrijf weten nu wel iets willen zeggen. <