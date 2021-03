Coronastress zorgt ervoor dat roker meer rookt

Stress door de coronacrisis. Dat is voor meer dan de helft van de rokers die meer zijn gaan roken sinds de tweede coronagolf, de belangrijkste reden voor hun rookgedrag. In het begin van de crisis stond verveling nog bovenaan.

Utrecht

Dat blijkt uit de derde meting over rook- en stopgedrag tijdens de coronacrisis die het Trimbos-instituut vandaag publiceert. Sinds het begin van de crisis onderzoekt het instituut samen met I&O Research hoe dit gedrag zich ontwikkelt.

Bijna een kwart (24 procent) van de rokers in Nederland is vaker gaan roken door de crisis, concluderen de onderzoekers. Tegelijk geeft 16 procent aan juist minder te zijn gaan roken. Het begin van de tweede coronagolf in december was in dezelfde groep voor 15 procent aanleiding meer te gaan roken, blijkt uit deze laatste meting. 12 procent liet weten dat die besmettingsgolf reden was juist te gaan minderen. Aan deze meetperiode, die liep van 3 tot en met 11 december vorig jaar, deden 926 deelnem..

