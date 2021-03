Den Haag

De christendemocraten mikten met Wopke Hoekstra op het premierschap, maar zijn volgens een voorlopige prognose van het ANP vier van hun negentien zetels kwijtgeraakt.

‘Ik neem deze stap met pijn in het hart, maar het is belangrijk dat er verantwoordelijkheid wordt genomen', zei Ploum vrijdagmiddag. Het partijbestuur neemt zijn taken over, en gaat op zoek naar een interim-voorzitter. Ploum nam in februari 2019 het stokje over van partijvoorzitter Ruth Peetoom. Even later vertrok partijleider Sybrand Buma, en er volgde een zeer turbulent jaar voor het CDA. Na een moeizame lijsttrekkersverkiezing deze zomer kwam Hugo de Jonge uit de bus. Maar na minder dan een half jaar trad hij af als partijleider en moest Hoekstra worden gelanceerd als nieuw kopstuk. Zijn optreden in de campagne verliep niet vlekkeloos.

Het is de taak van de partij om de ‘lijsttrekker op de rails te zetten en houden'. Dat is niet genoeg gebeurd, concludeert Ploum. Het is dus niet de fout van Hoekstra, vindt hij. Ploum blijft ook achter de lijsttrekker staan. ‘Hij is de partijleider. Daar laat ik geen enkel misverstand over bestaan.' <