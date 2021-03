Amsterdam

Paul van Tongeren is de nieuwe Denker des Vaderlands. Van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. Hij volgt Daan Roovers op, die de titel twee jaar droeg. Van Tongeren is filosoof en theoloog. Hij won met Leven is een kunst de Socratesbeker voor beste filosofieboek. <