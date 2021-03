'De jongeren hier stemden voor vrijheid'

Bunschoten-Spakenburg

Op de rotonde waar twee wegen richting de gemeente Bunschoten-Spakenburg samenkomen, staan twee borden: een van Wybren van Haga en een van Thierry Baudet. Een rotonde verder staat een bord van Gert-Jan Segers. Een stukje verderop, in de haven van Spakenburg, ruikt het naar gerookte vis. De sfeer is gemoedelijk: het zonnetje schijnt en vissers slaan hun hengel uit. Jacobus Ruizendaal klust met zijn vrienden aan een botter. ‘Jammer dat de christelijke partijen minder stemmen hebben gekregen’, zegt hij. ‘Ik heb zelf op het CDA gestemd en mijn vrouw op de CU.’ In Bunschoten is de ChristenUnie is nog steeds het grootst, met 21,9 procent van de stemmen, maar dit is wel 3,5 procent minder dan in 2017..

