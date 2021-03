Stemmen op nieuwe Algemeen Fonds-kaarten Monopoly

Amsterdam

Nederlanders kunnen sinds vrijdag stemmen op nieuwe Algemeen Fonds-kaarten voor het spel Monopoly. Speelgoed- en entertainmentbedrijf Hasbro vindt de oude Algemeen Fonds-kaarten met onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en lijfrentes, niet meer van deze tijd en geeft ze na 85 jaar een opfrisser. Hasbro roept mensen daarom op

te stemmen op nieuwe kaarten als ‘Je helpt je buurvrouw met haar boodschappen', ‘Je organiseert een buurtfeestje' en ‘Je bent vrijwillig huiswerkbegeleider'. De zestien kaarten moeten de moderne samenleving beter gaan afspiegelen, vindt het bedrijf. ‘De wereld is behoorlijk veranderd sinds Monopoly 85 jaar geleden voor het eerst werd geïntroduceerd', zegt Marijn ter Hofsté van Hasbro Gaming in een toelichting. Stemmen kan tot 9 april 2021 via monopolyverkiezingen.nl. <