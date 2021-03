Kunst levensgroot op muren in Arnhem

Arnhem

Museum Arnhem, niet wegens corona maar al eerder wegens verbouwing gesloten, heeft een heel eigen manier gevonden om toch onder de aandacht van het publiek te blijven: het laat her en der in de Gelderse hoofdstad kolossale muurschilderingen maken van werken uit de eigen collectie. Schilderscollectief De Strakke Hand heeft aan de Utrechtseweg, niet ver van het museum zelf, al Wilma met Kat van Carel Willink op 7 bij 5 meter op een muur gekopieerd, een echte publiekslieveling uit de eigen verzameling. Voor dit jaar komen er nog meer bij. In de tweede helft van april komt Stilleven met cello van Raoul Hynckes op een muur in de wijk Het Broek, een buurt waar niet veel vaste museumbezoekers zitten. Het schilderij is echter samen met buurtbewoners gekozen, die steeds enthousiaster werden, aldus een medewerkster van het museum. <