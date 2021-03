Niet op mij lijken

Op Radio 4 was eerder deze week een mooi interview te horen met de uit Syrië afkomstige Sumer Chaban. Via Facebook en YouTube maakte hij de afgelopen verkiezingstijd andere nieuwkomers uit Syrië, die voor het eerst mochten stemmen in Nederland, wegwijs in ons complexe politieke systeem. Geen overbodige luxe: als je gewend bent om de keuze te hebben uit slechts één vakje (Bashar al-Assad), is zo’n stembiljet met 37 partijen en 1500 kandidaten nogal een doolhof.