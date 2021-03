Bewuste kortzichtigheid heeft de Syrische burgeroorlog laten ontsporen tot een terreurramp

Bij de tiende verjaardag van het geweld in Syrië wordt vooral naar de ellende in het land zelf gekeken. Maar het verzuim om Assad te stoppen heeft ook geleid tot een gewelddadige waanzin ver buiten de grenzen van Syrië.

‘Een levende nachtmerrie die maar doorgaat.’ Zo beschrijft VN-secretaris-generaal António Guterres de situatie in Syrië, bij de tiende verjaardag van de burgeroorlog daar. ‘Het is onmogelijk de omvang van de verwoesting in Syrië te bevatten. De mensen daar hebben sommige van de grootste misdaden moeten verduren, waarvan de wereld deze eeuw getuige was. De schaal van de wreedheden schokt het geweten’, hield hij de Veiligheidsraad afgelopen week voor.

Maar die weet dat allang. Al vanaf het begin. En de Raad, die wreedheden tegen burgers moet voorkomen, heeft het regime van Assad praktisch carte blanche gegeven voor zijn moordpartijen.

De meerderheid van de Raad wilde wel anders. De bijzonder gezanten die de VN stuurden, wilden dat ook. Het w..

