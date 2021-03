Nijmegen

Waarom heb je op Volt gestemd?

‘Ik heb me verdiept in de standpunten van verschillende partijen. Ik wilde graag een doordachte keuze maken. In de standpunten van de grote, bekende partijen kon ik me niet zo vinden. En wat moet ik met een partij die wel allerlei mooie dingen roept, maar vervolgens nooit de doelstellingen haalt? Volt sprak mij aan omdat de partij op een nieuwe manier naar Europa kijkt. Ze hebben mij overtuigd met hun idee dat grensoverstijgende problemen samen moeten worden aangepakt. Denk aan het klimaatprobleem en de vluchtelingencrisis. Daarnaast is Volt een jonge partij. Ik ben voorstander van jonge mensen in de politiek. Uiteindelijk moeten wij, jonge mensen, de consequentie..

