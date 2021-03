Excessief geweld tijdens avondklokrellen in Eindhoven was niet te voorzien

Gemeente Eindhoven, justitie en politie hadden zich goed voorbereid op ongeregeldheden die zondag 24 januari plaatsvonden tijdens de avondklokrellen. Maar dat het geweld zo uit de hand zou lopen, had niemand kunnen voorzien, staat in een rapport van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Eindhoven

Aanvankelijk was de sfeer tijdens de onaangekondigde demonstratie op het 18 Septemberplein gemoedelijk en werd zelfs de 1,5 meterregel in acht genomen. Maar in korte tijd sloeg de sfeer om en werd het grimmiger en drukker. Er was sprake van coördinatie. Meerdere groepen relschoppers kwamen tegelijk naar het plein. ‘Op de beelden is een veelzijdige groep te zien van verschillende leeftijden en met verschillende intenties’, constateert het COT in het donderdag gepubliceerde rapport.

Vervolgens bleek de politie niet opgewassen tegen de relschoppers, mede doordat het waterkanon werd gesaboteerd en tijdelijk uitviel en doordat het plein te glad was voor de paarden. Daardoor moest de mobiele eenheid pas op de plaats maken en wachten op..

