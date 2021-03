De politie heeft zeven verdachten opgepakt vanwege avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven onder wie een tiener van 15 jaar oud en een van 13 jaar oud. De 15-jarige zou hebben gereld in Den Bosch, de overige zes worden verdacht van plunderingen in de Jumbo, vernielingen, diefstal uit een auto en stenen gooien in Eindhoven. Ook werd bekend dat een 20-jarige Rotterdammer 20.000 euro schadevergoeding moet betalen voor het vernielen van een Rotterdams politiebureau tijdens de avondklokrellen van 25 januari. <

Verdachten rellen staan tegelijk voor de rechter

Verschillende personen die zich afgelopen zondag ernstig zouden hebben misdragen op het Malieveld in Den Haag moeten zich op 10 mei voor de rechter verantwoorden. De politierechter in Den Haag behandelt die dag de zwaarste zaken. <

beeld anp

Risiconiveau Gelderland-Midden daalt opnieuw

Het risiconiveau van Gelderland-Midden, waar onder meer Arnhem en Ede onder vallen, is voor wat betreft het coronavirus woensdag verlaagd van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Het aantal positieve testen is daar namelijk gedaald tot 150 per 100.000 inwoners per week. Het aantal ziekenhuisopnames staat op 33 per 1 miljoen inwoners per week. <

Ruim 1000 positieve testuitslagen meer geteld

Na drie dagen van dalingen is het aantal nieuwe coronagevallen woensdag weer stevig opgelopen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde afgelopen etmaal 5974 positieve tests, 1003 meer dan dinsdag. Vergeleken met een week geleden zijn het er 690 meer. <

Voedselproducenten: geen kippen in kooien

Verschillende Europese voedselproducenten hebben de Europese Commissie per brief gevraagd om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij, met name aan die voor kippen. Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). Ikea bevestigt de ondertekening van het epistel, net als Unilever. <

beeld anp

Museumvereniging verliest haar directeur

Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart, is dinsdag plotseling overleden, ze werd 54 jaar oud. Ze was de afgelopen tijd vaak in het nieuws om extra op te komen voor de belangen van de musea, die grote problemen ondervinden door de coronacrisis. Mirjam Moll begon in 2010 bij de Museumvereniging, waarvan ze augustus 2019 directeur werd. <

Marechaussee vindt dertien vreemdelingen

De marechaussee heeft dinsdag en woensdag dertien vreemdelingen onderschept op de internationale trein bij Breda en in de havens van Hoek van Holland en Europoort. Alle vreemdelingen zijn of worden in vreemdelingenbewaring gesteld. De marechaussee doet verder onderzoek. <

Wetenschapsfinancier herstart subsidies

Wetenschapsfinancier NWO, die vorige maand werd gehackt, neemt vanaf volgende week aanvragen voor subsidie voor onderzoek weer in behandeling. Door de hack kwamen de werkzaamheden bijna vijf weken stil te liggen. ‘Wij realiseren ons dat de gevolgen daarvan groot zijn voor alle betrokkenen. Wij doen er dan ook alles aan om de impact zo klein mogelijk te laten zijn en iedereen, nu wij onze systemen opnieuw opgebouwd hebben, zo goed mogelijk te informeren', aldus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. <

Ruim 9 jaar cel voor neersteken advocaat

Twee mannen zijn door het hof in Den Haag veroordeeld tot celstraffen van negen jaar en negen jaar en tien maanden voor betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer in 2017. Zij werd in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Het motief voor de moordpoging is nooit opgehelderd. De advocaat heeft blijvende littekens en heeft het advocatenkantoor - dat ze samen met haar zus runde - moeten opgeven. <

Achterstand van 100 compensatieaanvragen

De Belastingdienst heeft een achterstand van meer dan honderd urgente compensatieaanvragen van ouders die slachtoffer zijn geworden in het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen op Twitter. Het probleem ontstond volgens haar doordat de Belastingdienst een veel aanvragen voor compensatie kreeg in februari. <

'Most wanted’-stel gaat de Belgische cel in

Een volksjury in België heeft een jarenlang voortvluchtig stel veroordeeld tot 30 en 24 jaar gevangenisstraf vanwege de moord op een Britse zakenman in 1996. Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) waren al eens bij verstek veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van de Brit in kustplaats De Haan. De voormalige echtelieden werden in november 2019 in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust, opgepakt nadat Europol Van Acker een maand daarvoor op een speciale ‘Most Wanted-list’ met alleen vrouwen had gezet. <

Helft Britse volwassenen kreeg coronavaccin

In Groot-Brittannië is inmiddels vrijwel de helft van de volwassenen geprikt tegen corona, precies honderd dagen nadat een Britse vrouw het eerste coronavaccin wereldwijd toegediend had gekregen. Volgens de jongste cijfers hebben 25.273.226 mensen hun eerste dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca gehad. Van alle 65-plussers is 95 procent ingeënt. <

Spaanse steeneik wordt Europese boom van 2021

Een duizendjarige steeneik in het Spaanse Lecina is verkozen tot Europese Boom van het Jaar 2021. Nederlands uitverkoren boom, de 345 jaar oude Moeierboom in Etten-Leur, een zomerlinde, is op de zesde plaats beland van indrukwekkende bomen in Europa waar ook een mooi verhaal over valt te vertellen. Rond de steeneik zouden heksen eeuwenlang hebben gefeest en gedanst. <

beeld anp

President van Tanzania overleden

De president van het Afrikaanse land Tanzania, John Magufuli, is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij bezweek aan een hartaandoening, aldus zijn plaatsvervanger. Het staatshoofd was sinds eind februari niet meer in het openbaar verschenen. <

President Biden noemt Putin moordenaar

Rusland heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten teruggeroepen voor overleg in Moskou. Vanuit Rusland is veel kritiek op het interview dat president Joe Biden recentelijk heeft gegeven. Hij zei ‘ja’ op de vraag of hij denkt dat de Russische president Vladimir Putin ‘een moordenaar’ is. Het staatshoofd zei ook dat Rusland binnenkort ‘de prijs zal betalen’ voor zijn bemoeienis bij de Amerikaanse verkiezingen. <

Australië vraagt EU om miljoen coronavaccins

Australië gaat de Europese Unie vragen om een miljoen coronavaccins vrij te geven. Die moeten in Papoea-Nieuw-Guinea worden gebruikt om een ernstige uitbraak te bestrijden. 'We hebben ervoor betaald en we willen dat die vaccins hier worden geleverd, zodat we ons dichtstbijzijnde buurland kunnen ondersteunen', zei premier Scott Morrison. De regering van Papoea-Nieuw-Guinea sloeg eerder deze week alarm over het snelgroeiende aantal coronabesmettingen. <

'Wereldwijde olievraag kan pieken in 2026'

De wereldwijde vraag naar olie kan in 2026 een piek bereiken. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap in een rapport. Om te zorgen dat de olievraag minder sterk toeneemt en klimaatdoelstellingen worden behaald, zouden overheden volgens het IEA meer moeten doen aan duurzame energiebronnen. <

beeld anp

Rentestap is in VS niet aan de orde

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, ziet geen reden om de rente te verhogen. Volgens de Fed zullen de lage rentestanden van 0 tot 0,25 procent tot 2023 in stand blijven, ook nu de inflatie dit jaar zal oplopen naar 2,4 procent, wat boven het gewenste niveau van 2 procent is. Volgens de Fed staan de VS dit jaar voor een economische groei van 6,5 procent, 2 procentpunt meer dan bij een eerdere raming. <

ArcelorMittal wil 600.000 ton ‘groen staal’

Staalconcern ArcelorMittal wil eind volgend jaar 600.000 ton staal voorzien van een ‘groenstaalcertificaat’ als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie. De staalreus, die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, wil tegen 2050 CO 2 -neutraal zijn. ArcelorMittal wil wereldwijd zijn CO 2 -uitstoot met 30 procent verminderen tegen 2030. <

ABN Amro gaat praten over miljoenenclaim

ABN Amro gaat praten met de Consumentenbond over een mogelijke miljoenenclaim tegen de bank vanwege ‘woekerrentes' op kredieten. Dat heeft het financiële concern besloten nadat het onlangs een nederlaag leed bij klachteninstituut Kifid. Maar ABN Amro is het nog steeds niet eens met die uitspraak en stapt ook nog naar de rechter. De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde onlangs dat ABN Amro te veel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. <

Waterstofleiding in havenstad in de maak

Het Havenbedrijf Rotterdam en gasbedrijf Gasunie maken vorderingen met de plannen voor een waterstofleiding in de haven van Rotterdam. De initiatiefnemers willen een zogeheten open acces-leiding in de haven aanleggen waar bedrijven die waterstof willen gebruiken op kunnen aansluiten. Bij voldoende belangstelling kan de leiding in 2024 in gebruik zijn. <

beeld anp

BMW: in 2030 helft van auto’s elektrisch

Automaker BMW wil dat in 2030 de helft van alle auto's die het bedrijf verkoopt elektrisch is. Rond die tijd verkoopt dochter MINI alleen nog maar elektrische voertuigen, is het plan van het Duitse bedrijf. BMW maakte de plannen bekend tijdens een jaarlijkse bijeenkomst voor analisten en investeerders. <

Coronaregels hippische wedstrijden versoepeld

De coronaregels voor het houden van internationale paardensportwedstrijden in Nederland zijn versoepeld. Vanaf medio april mogen er weer internationale hippische evenementen worden gehouden, iets wat ongeveer een halfjaar niet mogelijk was. Voorwaarde is wel dat de overkoepelende organisatie FEI het Europese verbod op wedstrijden vanwege een uitgebroken paardenvirus opheft. <

Kaarten voor interland Oranje snel uitverkocht

De 5000 beschikbare kaarten voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland op zaterdag 27 maart waren woensdag binnen anderhalf uur al uitverkocht. Dat meldt voetbalbond KNVB. Het duel van Oranje werd dinsdag toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd. <