EU treft na 22 jaar sancties tegen China

Brussel

De Europese Unie straft vier Chinese functionarissen en een instantie of bedrijf voor het schenden van de mensenrechten van Oeigoeren. Het zijn de eerste nieuwe Europese sancties voor China sinds 1989. De EU-landen zijn het eens geworden over de strafmaatregelen, bevestigen EU-bronnen na berichtgeving door The Wall Street Journal en Reuters. Al moeten de buitenlandministers maandag nog wel officieel hun zegen geven. De vier Chinezen mogen straks niet meer naar EU-landen reizen en kunnen niet meer bij tegoeden in de EU. Om wie het gaat, wordt nog geheim gehouden. <