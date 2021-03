Belarussische verkiezingswaarnemer: ‘Benieuwd waar briefstemmen toe heeft geleid’

Hoe eerlijk en open of, naar Haags jargon, transparant gaat het er hier aan toe bij de Tweede Kamerverkiezingen? Tijdens zijn bezoeken aan stembureaus werd de Belarussische verkiezingswaarnemer Vasil Vashchanka meermalen geconfronteerd met een, in zijn ogen, wel heel merkwaardige vorm van transparantie.

Amsterdam

‘Al die mensen die een selfie maken terwijl ze het stembiljet in de stembus doen!’ Dat maakte Vashchanka, toch een geroutineerde waarnemer namens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), nooit eerder mee. Sterker, in veel landen is het verboden om in stembureaus te fotograferen. Afgelopen maandag, bij een bezoek aan het drive in-stembureau bij de Amsterdamse RAI, stelde hij de kwestie toch maar voor de veiligheid aan de orde bij een stembureaulid. ‘Jullie regelgeving staat dat kennelijk toe.’

Zie hier hoe wij de democratie inderdaad als een feest beschouwen. Of we zijn gewoon ijdel. Of mobielverslaafd. Of al dat fotograferen is juist een uiting van onze argwaan, of alles wel goed gaat en meetelt.

