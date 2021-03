De ontvangstglimlach bij de deur deed wonderen bij Stembureau 84 in Nijmegen

Stembureau 84 in de hal van ROC Nijmegen was er woensdag een met een speciaal tintje. Studenten hadden de gemeente van tevoren geadviseerd hoe er ‘coronaproof’ gestemd kon worden. De ontvangstglimlach bij de deur deed wonderen.

De stemmen worden geteld in stembureau 84 in Nijmegen. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Nijmegen

Het begon al lekker, een medewerker van het stembureau meldde zich ziek, vertelt voorzitter Antoon de Bekker van het stembureau in de hal van ROC Nijmegen woensdagmiddag. ‘Maar we hebben vervanging geregeld.’ Verder is hij tevreden over de gang van zaken, hoewel het aantal kiezers wat achterblijft. ‘Normaal komen ze vanaf het station, maar die toestroom is door het thuiswerken door de coronacrisis fors verminderd.’ Rond half vier zijn er tweehonderd stembiljetten in de gleuf van de grijze stembus gestopt.

Voor het organiseren van de stemfaciliteit voor deze Tweede Kamerverkiezingen is de hulp van studenten van verschillende opleidingen van het ROC (toerisme, evenementenorganisatie, juridisch/HR en verpleegkunde) ingeroepen door de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .