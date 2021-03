Hoekstra (CDA) teleurgesteld in uitslag: ‘Dit is echt minder dan ik hoopte’

De eerste uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn keihard aangekomen bij het CDA. De partij verliest vijf zetels – meer dan de politieke top voor mogelijk had gehouden. ‘Dit resultaat is natuurlijk heel teleurstellend.’

Den Haag

Op de gezichten van het handjevol CDA’ers dat woensdagavond in het partijbureau bijeenkwam, is eigenlijk niet eens echt teleurstelling af te lezen. Het is verslagenheid. Een afname van vijf zetels – van 19 naar 14 volgens de exitpolls – komt keihard aan. Met een verlies was rekening gehouden, maar deze uitslag kwam zelfs in de slechtste scenario’s niet voor. ‘Dit is echt minder dan ik hoopte’, zei campagneleider en staatssecretaris Raymond Knops in een eerste reactie. ‘Minder ook dan ik realistisch achtte.’

Was het een Wopke-effect? Die term lag op de lippen van CDA’ers toen de partij omhoog schoot in de peilingen, nadat Wopke Hoekstra begin december het stokje had overgenomen van coronaminister Hugo de Jonge. Misschien had het CD..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .