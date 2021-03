Hoe de gemeente Vijfheerenlanden na een halve eeuw toch nog bijna een failliet ‘Niemansland’ werd

Joop Niemans had ‘de grootste betonfabrikant van Nederland’ kunnen worden, als de gemeente zich aan afspraken had gehouden. Vijftig jaar later kost het Vijfheerenlanden de helft van zijn begroting.

Vijfheerenlanden

Het Utrechtse Vijfheerenlanden is na de langste rechtszaak uit de Nederlandse geschiedenis veroordeeld tot een schadevergoeding van 92 miljoen euro. Deze week werd bekend dat de fusiegemeente niet in cassatie gaat tegen heipalenfabrikant Niemans Beton.

Het was met afstand het merkwaardigste moment uit zijn nog jonge burgemeesterschap. Burgervader Sjors Fröhlich zat half december, vlak voor Kerst, vrijwel alleen in het gemeentehuis van Leerdam toen er werd aangebeld. Voor de deur stond een man in een keurig pak, een deurwaarder. Met in zijn hand een factuur van 92 miljoen euro.

Dat werd in 1971 door het voormalige industrieschap Hagestein/Vianen toegezegd aan betonboer Joop Niemans. Die zou het gebruiken voor de uitbreiding ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .