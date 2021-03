Stemmen voor de preekstoel, in de Spiegelzaal of in het Van Gogh Museum

Er zijn een flink aantal bijzondere stemlocaties geopend. Zo kan er worden gestemd in musea, in kerken, in de Spiegelzaal van het Concertgebouw en vanaf de fiets in de Amsterdamse RAI.

Onderweg stemmen op het station Vanaf 05:15 uur vanochtend kunnen mensen hun stem uitbrengen in een tent op Station Nijmegen. Op het station hebben al 500 mensen gestemd. Met de stemlocaties op stations willen NS, ProRail en gemeenten het voor reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen. beeld anp / Rob Engelaar



Stemlocatie in de Spiegelzaal Het Concertgebouw is al maanden gesloten voor publiek, maar opent voor één dag haar deuren kiezers. Kiesgerechtigden kunnen op 17 maart namelijk in de Spiegelzaal van deze bijzondere locatie hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. beeld anp / Koen van Weel



Kiezers worden in het zonnetje gezet in Tilburg In Tilburg kunnen kiezers hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uitbrengen in Poppodium 013. Deze stemlocatie is sinds maandag geopend voor kiezers. Na het stemmen worden mensen als artiest in het zonnetje gezet.

beeld anp / Rob Engelaar



Stemmen in het Van Gogh Museum Amsterdammers kunnen vandaag hun stem uitbrengen in het Van Gogh Museum. Het museum is een van de circa 470 stembureaus in Amsterdam. Het museum is helaas verder niet open en ook voor de stemmers zit een rondje door de collectie er jammer genoeg niet in. beeld anp / Koen van Weel



Klaver stemt in het Kunstmuseum in Den Haag Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, brengt samen met zijn vrouw Jolein zijn stem uit in het Kunstmuseum. Het kan zijn dat kiezers onderweg naar het stemhokje een glimp opvangen van de nieuwe Bob Bonies-tentoonstelling. beeld anp / Sem van der Wal



Coronaproof stemmen vanuit de auto Een vrouw brengt coronaproof haar stem uit in de drive-thru stemlocatie in Oss. Je hoeft de auto niet uit om te stemmen. Achter het stuur vul je het formulier in dat daarna door een medewerker in de stembus wordt gestopt. beeld anp / Eric Brinkhorst



Stemhokjes voor de preekstoel De Prinsekerk in Rotterdam (PKN-gemeente) is ingericht als stemlokaal. De drie stemhokjes in de kerk staan voor de preekstoel. Er zijn maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. beeld epa / Marco de Swart