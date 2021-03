één stem uitbrengen. Niet op een premier, niet op een regeringscoalitie, niet op een partij, maar op één volksvertegenwoordiger. Het zou onnodig zijn dat hier te herhalen, als politici (en veel media) de werkelijkheid niet dag na dag ánders voorstelden. Door de partijleiders neer te zetten als kandidaat-premiers; door te doen alsof de grootste club het land regeert; door wensen te verkopen als beloften; door één hoofd op alle posters te zetten. We kiezen vandaag 150 Tweede Kamerleden. Zíj gaan over wetgeving besluiten, en moeten de uitvoerende regering scherp, wijs, zonder last of ruggespraak gaan controleren. Als alle drama's van de afgelopen jaren (denk aan de toeslagenaffaire) íéts hebben laten zien, dan wel dat de Kamer in een kwaaie bui gedrochten van wetgeving kan maken. Maar ook: dat je met fiere, vasthoudende Kamerleden lekken boven water kunt krijgen. Dat zijn niet altijd de leiders; de Kamer heeft ook zwoegende backbenchers nodig die hun neus niet ophalen voor taaie dossiers zonder camerakansen.



naar een bepaalde lijst (partij), zou zich moeten realiseren: mijn stem bepaalt waarschijnlijk niet of de nummer 1 in de Kamer komt. Wel of pakweg nummer 35 net wél of net níét verkozen wordt – dus wie staat er eigenlijk op 35? Of: wie zijn de mensen op nummer 17 en 18, bij partijen die rond dat zetelaantal schommelen? Of: is er ook een kandidaat die ik met mijn voorkeurstem kan belonen, bemoedigen of misschien zelfs het beslissende zetje kan geven?



kunnen een coalitie vormen. Geen enkele partij, hoe groot of groeiend ook, heef..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .