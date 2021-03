De VVD is de populairste partij onder scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Ruim 50.000 jongeren brachten hun stem uit tijdens zogeheten scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer. Die zijn georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. De VVD is in de speciale verkiezing voor scholieren met 32 zetels de grootste partij geworden. De tweede plaats is voor D66, met 27 zetels. <

Zes aangiftes tegen politiegeweld Malieveld

Tegen de politie in Den Haag zijn sinds de demonstratie van afgelopen zondag op het Malieveld zes aangiftes gedaan. De politie ontving

daarnaast 120 klachten over het politiegeweld. Volgens een politiewoordvoerster is het merendeel van de klachten afkomstig van mensen die zondag niet bij de demonstratie aanwezig waren. <

Honderden servers in Nederland besmet

Vele honderden servers in Nederland zijn besmet door grote gaten in de beveiliging bij Microsoft. De gevolgen zijn groot, zegt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. <

Taakstraf voor man die dief achtervolgde

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag een taakstraf van honderd uur opgelegd aan een 19-jarige man die in oktober vorig jaar het been van een destijds zeventienjarige dief heeft gebroken door hem op zijn rug te springen. Het tweetal is als gevolg van de sprong van een trap op station Amersfoort gevallen, waarbij de straatrover zijn been zo ernstig heeft gebroken dat het geamputeerd moest worden. <

1,4 miljoen mensen hebben eerste prik gehad

Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal hebben bijna 1,4 miljoen mensen een eerste dosis gekregen, ongeveer 187.000 meer dan een week geleden. Bijna een half miljoen mensen hebben na die eerste dosis ook al de herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. <

Gelderland breidt leefgebied van wolf uit

Gelderland heeft het leefgebied van de wolf in die provincie uitgebreid. Nadat de eerste wolven van Nederland zich hadden gevestigd in de provincie werden het noordelijke en het middelste deel van de Veluwe aangewezen als wolvengebied. Het noordelijke deel is nu uitgebreid en er komt een zuidelijk deel van de Veluwe bij, omdat zich daar inmiddels ook een wolvin heeft gevestigd. <

'Geef huizenbezitters isolatietegoedbon'

Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen moeten een isolatietegoedbon van 2000 euro krijgen. Dat vinden Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland. Daardoor zouden er jaarlijks ruim 100.000 koopwoningen kunnen worden verduurzaamd. Het gaat om huizen met een energielabel dat lager is dan C, die een gemiddeld tot zeer hoog energieverbruik hebben. Daarvan zijn er volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2,7 miljoen in Nederland. <

RIVM waarschuwt voor sint-janskruid

Het RIVM waarschuwt voor voedingssupplementen en thee met sint-janskruid. Ze kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend na onderzoek. Zeker in combinatie met geneesmiddelen wordt het kruid afgeraden. Mensen gebruiken kruidenpreparaten met sint-janskruid bijvoorbeeld om beter te kunnen slapen. <

Aanhouding voor beschieten supermarkt

De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schieten op een Poolse supermarkt in Rotterdam maandagavond. De verdachte werd gevonden doordat omwonenden het kenteken van zijn auto hadden gezien en doorgegeven aan de politie. <

Teruggekeerde bever zorgt voor problemen

Het gaat de laatste tien jaar heel goed met de bever in Nederland. Het knaagdier verspreidt zich over het hele land en de populaties groeien. Dat bezorgt water- en spoorbeheerders problemen, want bevers graven holen in dijken en taluds en knagen bomen door waar dat niet de bedoeling is. Om deze ‘uitdaging' aan te pakken is het Kenniscentrum Bever opgericht, waar alle informatie over de omgang met het dier wordt verzameld. <

Arnhemmer mag ook stemmen over zijn afval

Arnhemmers kunnen deze week niet alleen stemmen voor de Tweede Kamer, ze mogen ook laten weten wat ze vinden van het afvalbeleid in de stad. De stad houdt een raadgevend referendum over het aanbieden en verwerken van afval. Omdat dat onderwerp in de Gelderse hoofdstad veel haken en ogen heeft, is er zelfs een speciaal Kieskompas voor ontwikkeld. <

Bijna half miljard om aardbevingen toegekend

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft vorig jaar voor ruim 497 miljoen euro aan schadevergoedingen toegekend. Het heeft ruim 72.500 schadeverzoeken afgehandeld voor fysieke schade en waardedaling van huizen door de aardbevingen. Dat komt naar voren uit het jaarverslag 2020 dat het IMG dinsdag heeft gepubliceerd. <

China begint met evacuatie uit Myanmar

De Chinese regering heeft Chinese ondernemingen die in Myanmar actief zijn gelast alle niet-essentiële werknemers en familieleden naar huis te sturen. Peking heeft sinds de staatsgreep in Myanmar terughoudend gereageerd en volgens tal van betogers tegen de coup staat het buurland achter de militaire junta. In het weekend zijn Chinese ondernemingen door betogers aangevallen. <

Buitenlander mag China weer in na inenting

China gaat inreisbeperkingen versoepelen voor buitenlanders, mits die zijn ingeënt met een Chinees coronavaccin. Die middelen worden inmiddels op meerdere plaatsen in de wereld gebruikt, maar zijn nog niet overal beschikbaar. China zit al een jaar grotendeels op slot voor buitenlanders. De autoriteiten proberen zo te verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Buitenlanders moeten nog wel weken in quarantaine. <

Deb Haaland benoemd tot minister in Amerika

De Amerikaanse Senaat heeft Congreslid Deb Haaland benoemd als minister van Binnenlandse Zaken en de nominatie door president Joe Biden goedgekeurd. Ze kreeg 51 stemmen voor en 40 tegen, negen senatoren brachten geen stem uit. De parlementariër uit de staat New Mexico is daarmee de eerste minister in de VS van inheemse afkomst. <

Braziliaanse arts wordt gezondheidsminister

De Braziliaanse arts Marcelo Queiroga wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid van het land, heeft president Jair Bolsonaro bevestigd aan journalisten. Hij vervangt generaal Eduardo Pazuello die mei vorig jaar werd aangesteld nadat zijn voorganger, Nelson Teich, al na een maand was opgestapt na het zoveelste conflict met Bolsonaro. Queiroga wordt de vierde minister van Volksgezondheid sinds de coronapandemie begon. <

AstraZeneca weer terug bij positief oordeel EMA

Europese landen willen het coronavaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een positief oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA. De Italiaanse premier Draghi zei na een gesprek met de Franse president Macron dat beiden waren overeengekomen de inentingen met AstraZeneca dan snel te hervatten. Draghi noemde de voorlopige conclusies dinsdag van het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam ‘bemoedigend'. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht. <

Prins Philip weer thuis op Windsor Castle

De Britse prins Philip is na een verblijf van een maand in het ziekenhuis teruggekeerd op Windsor Castle. De 99-jarige hertog van Edinburgh werd in een rolstoel bij het King Edward VII-ziekenhuis naar een auto geholpen en kon weer terug naar zijn vrouw, de vijf jaar jongere koningin Elizabeth II. <

Swapfiets trekt naar Spanje en Oostenrijk

Swapfiets is uitgebreid naar Spanje en Oostenrijk. Sinds deze maand zijn ook in Barcelona en Wenen abonnementen af te sluiten op gebruik van de fietsen met de blauwe band. Verder kunnen inwoners van de Franse steden Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse volgende maand ook een abonnement afsluiten. <

Betalen via iDEAL groeit flink door coronacrisis

De betalingen via iDEAL zijn ook in februari enorm gestegen. Dat kwam mede door de grote toename van online shoppen sinds de uitbraak van het coronavirus en doordat veel winkels vanwege lockdownmaatregelen waren gesloten. In februari steeg de omzet van iDEAL met bijna 52 procent naar ruim 7,5 miljard euro, terwijl de maand vorig jaar een dag extra telde. <

'Parkeertransacties naderen niveau 2019'

Het aantal parkeertransacties nadert het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dat meldt parkeerapp Parkmobile. Sinds de jaarwisseling weten automobilisten steeds vaker een plek te vinden, met een tijdelijke dip door het koude winterweer in februari. In Utrecht steeg het aantal transacties vorige week het hardst ten opzichte van de week daarvoor, met 4,3 procent. <

Jaar van uitersten voor baggeraar Van Oord

Baggeraar Van Oord heeft een bewogen jaar 2020, waarbij de coronacrisis hard toesloeg in sommige van zijn markten, naar eigen zeggen met goede resultaten afgesloten. De onderneming profiteerde onder meer van de vele activiteiten op het gebied van windenergie, maar merkte anderzijds dat met name olie- en gasbedrijven hun investeringen op een lager pitje zetten. <

Minder octrooien voor Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar aanzienlijk minder octrooien aangevraagd. Het is de grootste daling van aanvragen sinds 2012. Nederlands meest actieve aanvrager was Philips en ook daar ging het aantal aanvragen flink omlaag, vergeleken met een jaar eerder. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Europees Octrooibureau (EOB). <

Binnensport ziet sportdeelname slinken

Meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties vragen een duidelijk perspectief van de regering voor de 6 miljoen mensen die door de coronamaatregelen nog altijd niet kunnen sporten in sporthallen en -zalen. In een gezamenlijke brief doen ze een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer om bij een volgend keuzemoment meer oog te hebben voor ‘de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is'. <