Tiel

De politie heeft na een anonieme melding een grote opslag met valse merkkleding gevonden in een bedrijfspand aan de Polderweg in het Gelderse Tiel. In de loods troffen agenten onder meer broeken, shirts, jassen en zonnebrillen van verschillende dure merken aan. Volgens de politie was de kleding nauwelijks van echt te onderscheiden. <