Activisten ontkennen bedreiging

Assen

Met de kennis van nu was het een dubbelzinnige voorspelling. ‘Dit proces’, zei Jan Nieboer in 2018 tegen de Volkskrant over het zonder inspraak van de lokale bevolking bouwen van windmolenparken in de Veenkoloniën, ‘brengt de meest redelijke mensen tot waanzin’.

Sprak Nieboer destijds met voorkennis over zichzelf in de derde persoon? Feit is dat de financieel adviseur annex anti-windmolenactivist dinsdag als een van de hoofdverdachten moest verschijnen in de rechtbank in Assen. Hij zou met zijn medeverdachte, anti-windmolenactivist Jan H. (Nieboer wil met volledige achternaam worden genoemd) dreigbrieven hebben gestuurd aan bedrijven die betrokken zijn of waren bij de bouw van windmolenparken in het Drent..

