Ridderzaal decor commando-overdracht

De Ridderzaal in Den Haag is op 15 april het decor voor het aantreden van de nieuwe hoogste militaire baas van de krijgsmacht.

Den Haag

Luitenant-admiraal Rob Bauer draagt dan zijn functie als Commandant der Strijdkrachten (CDS) over aan luitenant-generaal Onno Eichelsheim. Vanwege de coronabeperkingen gebeurt dat met een sterk uitgedunde militaire ceremonie. Nomaliter staan er bij de ceremonie honderden militairen aangetreden, eenheden van alle krijgsmachtdelen, en passeren er militaire voertuigen en vliegtuigen.

Een keer eerder was de militaire commando-overdracht in de Ridderzaal, in september 2005. Generaal Dick Berlijn werd toen de eerste militair die de functie van CDS aanvaardde.

Deze 4 sterrengeneraal heeft het hoogste gezag over de land-, lucht- en zeestrijdkrachten, maar is geen opperbevelhebber. Uiteindelijk heeft de regering het laatste woord. Berlijn n..

