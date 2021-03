Advies aan regering: schrap verbod op embryokweek

Het verbod om embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek, moet worden opgeheven. Dat staat in een evaluatie van de Embryowet in opdracht van de overheid.

Den Haag

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stuurde de evaluatie dinsdag naar de Tweede Kamer. De evaluatiecommissie, die bestond uit vijf wetenschappers, wijst erop dat het verbod in 2002 als tijdelijke maatregel werd opgenomen in de wet. Er is geen reden om het kweken van embryo’s nog langer te verbieden, stelt de evaluatie. Het belang van het onderzoek dat ermee kan worden gedaan, staat namelijk ‘buiten kijf’.

In de samenleving wordt verschillend gedacht over embryokweek, stelt de commissie vast. Een aanzienlijke groep is bezorgd over voortplanting met behulp van kunstmatige geslachtscellen of aanpassing van DNA. Die bezwaren verdienen een plek in de discussie, maar vormen geen reden om het algehele verbod te handhave..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .