Igor Cornelissen(85) overleden

Zwolle

Journalist Igor Cornelissen is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1962 en 1996 redacteur bij weekblad Vrij Nederland. Daarnaast schreef hij veel boeken, waaronder het vorig jaar verschenen Mijn opa rookte ook een pijp. Dat boek beschouwde hij volgens de Stentor als de afronding van zijn memoires. Cornelissen, zoon van een joodse moeder en een christelijke vader, geloofde lang in het socialisme, maar brak in 1971 met de trotskistische beweging. Hij schreef veel over politieke randfiguren en Oost-Europa en kleurrijke mensen met een joodse en linkse achtergrond. <