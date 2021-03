Zonder stempas naar de stembusEen groep nieuwe Nederlanders gaat vergeefs stemmen, vreest Vluchtelingenwerk. De reden: slechte communicatie.

Den Haag

Maar voor sommige Nederlanders blijkt dit niet op te gaan. In de Kieswet staat dat kiezers op de dag van de kandidaatstelling - in dit geval 1 februari - Nederlander moeten zijn. Wie na die datum zijn paspoort kreeg, is dus niet stemgerechtigd. Zoals de familie Al Asa’ad, die ruim vijf jaar geleden vluchtte uit Syrië en op 5 februari een Nederlands paspoort kreeg. ‘Wij dachten dat we op tijd waren om te kunnen stemmen’, vertelt hij vandaag in deze krant. Op grond van de Kieswet kwam hun naturalisatie echter vier dagen te laat. ‘Gek dat het op de website van de Rijksoverheid anders staat’, reageert Heleen Hörmann, woordvoerder van de Kiesraad. Gemeenten laten in hun communicatie over het ste..

