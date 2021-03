Kop over twee regels uitzetten

Boeddhisme voelt fijn voor veel Nederlanders, maar weten ze wel waarover ze het hebben? Kenner en beoefenaar Paul van der Velde: ‘Leven “in het hier en nu” is heel westers.’ En we zijn volgens hem het verstand te veel gaan minachten.

Hoog verheven boven Nijmegen bevindt zich een verzameling Aziatische kunst. Boeddha’s, godenbeelden, rituele gebruiksvoorwerpen - zelfs de gang op de vrijwel verlaten zeventiende verdieping van de Radboud Universiteit staat er vol mee. Hier trotseert Paul van der Velde de coronastilte in het gebouw. Er is nog net ruimte voor zijn bureau, met er tegenover een spartaans stoeltje voor zijn gast. Ernaast ligt okergele en goudkleurige kleding van een boeddhistisch priester.

De kamer van deze kunstverzamelaar en hoogleraar, gespecialiseerd in Aziatische religies, doet even denken aan een overvol museumdepot of de rommelschuur van Malle Pietje. Maar Van der Velde is een vakman, die het mateloos populaire boeddhisme van binnenuit kent. Al h..

