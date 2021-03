'Wij kunnen als artsen vluchtelingen niet negeren'

Den Haag

Een arts belooft iedereen die op zijn pad komt te helpen. En dus vond huisarts Steven van de Vijver het onbestaanbaar toen hij de omstandigheden waarin vluchtelingen op Lesbos verkeren met eigen ogen zag, toen hij naar het Griekse eiland ging om daar hulp te bieden. ‘We konden alleen mensen van wie het leven in direct gevaar was helpen, zelfs schurft konden we niet behandelen. Ik wist dat dit buiten Europa bestond, maar dat het ook in Europa kon, vond ik heel erg.’

Van de Vijver besloot daarom in maart 2020 samen met gynaecologe Sanne van der Kooij een oproep aan de politiek te doen de vluchtelingen van de eilanden te halen en op te vangen op het Europese vasteland. Hiervoor richtten ze SOS Moria op, en schreven ze een op..

