Arrestaties in Frankrijk na steekpartij agent

In Noord-Frankrijk zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Groningen, waarbij woensdag een agent ernstig gewond raakte. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Noord. Het gaat om een 20-jarige man uit Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.