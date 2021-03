Nationaal Park is er niet voor natuur alleen. Mensen moeten er ook van kunnen genieten

Wassenaar

‘De eiken zijn hier zo grillig gevormd door de wind die van zee komt.’ Met zichtbaar genoegen en stevige pas beklimt Georgette Leltz het pad naar het uitzichtpunt Abelentop in de duinen van Meijendel in Wassenaar. ‘Kijk, de skyline van Scheveningen en toch zit je hier midden in de natuur!’

oversteekplaats

‘Als het eenmaal die status heeft, wordt het gemakkelijker onderhandelen met grote partijen. Een gemeente als Voorschoten of Leidschendam gaat niet in haar eentje bij Rijkwaterstaat lobbyen om een fietsviaduct dat vervangen moet worden te voorzien van een ecoduct over de A4. Terwijl een ecoduct belangrijk is om de duinen te verbinden met het achterland, het Gro..

