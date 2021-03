Energieprijs onder nul door storm

Door de harde wind zijn de stroomprijzen voor zaterdag tot onder nul gezakt. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Denemarken. Windmolens creëren samen met de andere energieopwekkers een overaanbod en daarmee negatieve prijzen.

Den Haag

In België zijn er in de politiek vragen gesteld, omdat daar windparken op zee stilgelegd moesten worden om de piek te verlagen. De Belgische minister van Energie noemde dit de wereld op zijn kop. België is voor een groot deel van zijn stroom afhankelijk van kernenergie, die minder eenvoudig uit te zetten is. Energieleverancier Eneco vindt dat hernieuwbare energie juist voorrang moet krijgen op het net.

Ook in Nederland gebeurt het weleens dat er te veel stroom wordt aangeleverd, bijvoorbeeld op heel zonnige dagen. Netbeheerder TenneT kiest er dan als eerste voor tijdelijk geen stroom te kopen van conventionele stroomopwekkers als kolen- en biomassacentrales.

Volgens TenneT ontstaan met onder andere het uitfaseren van kolencentrales een reeks nieuwe uitdagingen om het stroomnet betrouwbaar te houden. Dit omdat er niet zomaar even kan worden bijgestookt op het moment dat er een tekort is aan wind of zon. Ook heeft Nederland geen waterkrachtcentrales die even aangezet kunnen worden. Een deel van de oplossing zit in het beter bufferen van energie. Daarnaast heeft ook de ontwikkeling van waterstof de aandacht, aldus TenneT. <