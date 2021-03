Aandeel Prosus hard onderuit

Prosus was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. Het aandeel van de techinvesteerder stond onder druk door ontwikkelingen in China, waar toezichthouders grote techconcerns harder willen aanpakken. Prosus heeft een aanzienlijk belang in de Chinese internetreus Tencent, dat in het bijzonder in de belangstelling van Peking staat.