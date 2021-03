Kortjes NL (10)

Amsterdam heeft ten onrechte drie wijken in de oude binnenstad aangewezen waar vakantieverhuur van woonruimte verboden is. Dat heeft de bestuursrechter bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer Amsterdam Gastvrij. Die behartigt de belangen van huizenbezitters die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform. <

Grote cocaïnevondst in huis Rotterdam

Een 45-jarige man uit Rotterdam zit vast nadat de politie 75 kilo cocaïne, 1,5 miljoen euro en een vuurwapen bij hem in huis had aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit, maakte justitie vrijdag bekend. In hetzelfde onderzoek hield de politie maandag drie mannen (21, 43 en 53 jaar) aan vanwege handel in verdovende middelen. <

Ouders: buitenschoolse opvang moet weer open

De buitenschoolse opvang moet, net als scholen en kinderdagverblijven, weer helemaal open. Dat vindt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). 'De rek is er bij veel ouders uit en steeds meer ouders moeten weer buitenshuis aan het werk', stelt de organisatie. <

Ook WHO keurt vaccin Janssen goed

Het Nederlandse coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden heeft nu ook de goedkeuring gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat betekent dat het middel in alle landen een noodvergunning zou mogen krijgen. Ook mag het vaccin worden gebruikt in ontwikkelingslanden, waar de WHO een speciaal vaccinatieprogramma heeft opgezet. <

beeld anp

Weer flinke tegenvaller levering AstraZeneca

Farmaceut AstraZeneca levert ook de komende weken fors minder coronavaccins aan Nederland dan gepland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat tussen nu en eind april om een tegenvaller van 450.000 doses. Het ministerie verwacht in de eerste helft van het jaar in totaal 4 miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen, een kwart minder dan beloofd. <

Grote corona-uitbraak Hotelschool Maastricht

Van de 180 eerstejaarsstudenten die in februari zijn begonnen bij de Hotelschool Maastricht zijn 103 positief getest op het coronavirus. Het gaat om de Britse variant, zegt hoofd infecties Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg. Volgens Hoebe begon het met een feestje tijdens de introweek van de eerstejaars in februari. <

Elf ‘geldezels’ opgepakt in onderzoek naar fraude

De politie heeft elf zogeheten geldezels opgepakt op verdenking van het ter beschikking stellen van hun bankrekeningen aan criminelen. Een aantal van hen moet komende week voor de rechter verschijnen, naar de rest wordt nog onderzoek gedaan. <

Koningspaar niet nodig bij stembureau

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor het bemannen van een stembureau volgende week. Dat vertelde de koning vrijdagmiddag tijdens een digitaal werkbezoek rond de organisatie van de stembusgang. Het aanbod is door de gemeente Den Haag afgeslagen omdat er al voldoende vrijwilligers waren. <

Inburgeringsexamens kunnen weer starten

Mensen die opgaan voor een inburgeringsexamen of een staatsexamen voor anderstaligen, kunnen daar vanaf volgende week weer voor terecht bij DUO. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Integratie). Koolmees wil niet dat mensen die klaar zijn voor het examen hun opgedane kennis weer kwijtraken. <

30 miljoen euro schade door lentestorm

De lentestorm van donderdag heeft naar schatting voor 30 miljoen euro aan schade aangericht. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in een voorlopige eerste schatting van de schade. De schade ontstond met name aan gebouwen, inboedel en voertuigen. Er viel één dodelijk slachtoffer. <

beeld anp

Poolse man zakt voor 192e keer voor rijbewijs

Een Poolse man is voor de 192e keer gezakt voor het theorie-examen voor zijn rijbewijs. De 50-jarige Pool probeert al zeventien jaar zijn rijbewijs te halen. De theorie-examens hebben hem al zo’n 6000 Poolse zloti (ruim 1300 euro) gekost. <

'Gevonden lichaam is van vermiste Brit Sarah'

De Britse politie bevestigt dat een woensdag gevonden lichaam van de vermiste Sarah Everard (33) is. De vermissingszaak heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een debat en zorgen over de veiligheid van vrouwen op straat. De 33-jarige Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Het stoffelijk overschot van Everard werd woensdag gevonden in een bosgebied in Ashford. Woensdag werden twee verdachten opgepakt. <

beeld anp

‘Coronapaspoort’ alleen bij goedgekeurde vaccins

Het vaccinatiebewijs waaraan de Europese Unie werkt, geldt alleen voor vaccins die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder EMA. Dat betekent dat mensen die zijn ingeënt met een Russisch of Chinees vaccin, zoals bijvoorbeeld in Hongarije gebeurt, er voorlopig geen krijgen. Met het zogenoemde digitale groene certificaat op bijvoorbeeld hun mobiele telefoon kunnen EU-burgers straks weer naar andere EU-landen reizen, zo is de bedoeling. <

Navalny overgeplaatst naar strafkolonie

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een strafkolonie waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten. De oppositieleider zat na zijn veroordeling de afgelopen weken in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine. <

27 miljoen dollar voor familie George Floyd

De familie van de bij een arrestatie gestorven George Floyd krijgt 27 miljoen dollar van de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota), waar het beruchte dodelijke incident vorig jaar mei gebeurde. De gemeenteraad stemde unaniem in met de schikking in een rechtszaak die was aangespannen door de nabestaanden. De zwarte Floyd overleed toen de blanke politieagent Derek Chauvin na een arrestatie langdurig met zijn knie op diens nek drukte. <

Australië, India, Japan en VS willen meer vaccins

De Verenigde Staten, Australië, Japan en India bundelen hun krachten voor meer coronavaccins in Zuidoost-Azië. Op een virtuele top van de vier landen, de zogenoemde Quad, presenteerde de Amerikaanse president Biden een gezamenlijk initiatief om de productie van COVID-19-vaccins in Zuidoost-Azië ‘drastisch’ op te schroeven. Het wordt gezien als deel van Bidens offensief tegen China. <

Turkije geeft vredestop voor Afghanistan

De Turkse regering organiseert in april een vredesconferentie voor Afghanistan. Dat maakte de Turkse minister van Buitenlandse Zaken bekend, nadat de Verenigde Staten hadden voorgesteld om Turkije als gastland te gebruiken voor zo'n top. De taliban en de Afghaanse regering zouden daarvan ook voorstanders zijn. De VS willen het overleg tussen de strijdende partijen in Afghanistan nieuw leven inblazen. <

Rusland wil Noordpoolschoonmaak gevangenen

Rusland onderzoekt of gevangenen kunnen worden ingezet bij het schoonmaken van het Noordpoolgebied in het uitgestrekte land. Delen van de arctische regio zijn sterk vervuild door talloze industriële ongelukken, zei de directeur van het Russische gevangeniswezen (FSIN) vrijdag. Alexandr Kalasjnikov heeft regionale chefs de opdracht gegeven dit plan uit te werken. <

beeld anp

Biden moedigt voogdij over kindmigranten aan

De Amerikaanse president Biden trekt een maatregel van Trump in over onbegeleide minderjarige migranten. Met die stap wil Biden meer verwanten in de Verenigde Staten aanmoedigen de voogdij over de kinderen op zich te nemen, zelfs als deze ouders of voogden niet legaal in het land wonen. Onder Trump moesten autoriteiten eerst uitzoeken of ouders of mogelijke voogden een immigratieachtergrond of criminele geschiedenis hadden. <

Biden: uiterlijk 1 mei hele VS toegang vaccin

Alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten moeten uiterlijk 1 mei in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag alle staten daartoe opgedragen. Op dit moment wordt nog voorrang gegeven aan bepaalde risicogroepen. <

Horeca blij met extra steun, procedure blijft

De horeca is blij met de extra steun die het kabinet uitkeert aan ondernemers. Per 1 april geldt voor werkgevers dat de tegemoetkoming van de vaste lasten stijgt van 85 naar 100 procent. Een regeling waar Koninklijke Horeca Nederland (KHN) al langer voor pleitte. Volgens de organisatie zou de 100 procentvergoeding met terugwerkende kracht vanaf het begin van de crisis moeten gelden. <