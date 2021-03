Slob niet vervolgd om uitspraakrefoscholen

Arie Slob, demissionair minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, wordt niet vervolgd vanwege zijn uitspraak in de Tweede Kamer waarin hij uitlegt dat scholen ouders een verklaring mogen laten ondertekenen waarin staat dat ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

Den Haag

Slob wordt niet vervolgd, omdat hij parlementaire immuniteit geniet en het OM vindt de uitspraken niet strafbaar. De minister reageert dat hij niet anders had verwacht dan deze uitkomst. Er was elf keer aangifte gedaan tegen hem.

Tijdens een debat over burgerschap op 9 november 2020 zei Slob dat scholen volgens de grondwet een verklaring mogen vragen waarin leerlingen en ouders afstand doen van homoseksualiteit. Slob zei vrijdag dat ‘juist de school’ een veilige plek moet zijn, en dat hij het betreurt als mensen de indruk kregen dat hij hier anders over denkt. Hij zegt dat er na het debat ‘een verkeerd beeld is ontstaan’ en dat hij erna veel lhbti-jongeren erover heeft gesproken.

Er werd ook aangifte gedaan tegen reformatorische scholen, vanwege de verklaring. Die aangifte was niet specifiek genoeg voor de aanklager om er verder mee te gaan. Ook was er geen aangifte gedaan tegen een specifieke school of vanwege een bepaalde identiteitsverklaring. Het OM wees ook op de vrijheid van onderwijs. <