Veel huishoudens belegden in 2020

Huishoudens zijn in coronajaar 2020 flink aan het beleggen geslagen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) staken ze per saldo 3,8 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen, goed voor de hoogste netto-inleg van het afgelopen decennium. Vooral tijdens de lockdowns in het tweede en vierde kwartaal werd er veel belegd. Volgens de toezichthouder vond een deel van de coronabesparingen van huishoudens zo zijn weg naar beleggingsfondsen. Door de flinke inleg hebben huishoudens in totaal meer dan 47 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen zitten. Eerder constateerde DNB al dat er vorig jaar veel meer was gespaard. <