RTL: Martijn Koning overschreed grens

Hilversum

RTL, de redactie van Jinek en Eva

Jinek zelf distantiëren zich van de inhoud van de bijdrage van cabaretier Martijn Koning in de uitzending van donderdagavond, zo lieten ze vrijdag weten. Koning grapte onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en uitspraken van Thierry Baudet over ‘homeopathische verdunning' van het Nederlandse volk. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending. Jinek heeft na de uitzending onmiddellijk contact opgenomen om excuses te maken. ‘Het was een goed gesprek', aldus RTL. Koning is verbaasd over de felheid van de reacties na de uitzending. ‘Ik vind dat ik in het verleden wel hardere dingen heb gezegd over andere politici.' Elke uitzending van Jinek wordt afgesloten met cabaret. Cabaretiers geven daarin hun kijk op de campagne, de lijsttrekkers en de verkiezingen. <