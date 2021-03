Zaak-Brinkman gaat nog maanden duren

De rechtszaak tegen voormalig PVV’er en politieman Hero Brinkman, verdacht van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar De Telegraaf vijf jaar geleden, gaat nog maanden duren. Zijn advocaat wil eerst een journalist van de krant over het lek horen. De rechtbank in Amsterdam stond vrijdag toe hem op te roepen als getuige.

Brinkman is aangeklaagd voor het schenden van het ambtsgeheim in 2016. Hij zat in april 2017 drie dagen in de cel en zijn huis werd doorzocht. De Telegraaf schreef destijds op basis van de gelekte informatie van Brinkman dat bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee in beeld waren van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme.

