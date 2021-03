De derde coronagolf dient zich aan: ‘het virus gaat de wedstrijd tegen het vaccin winnen’

Er is maar één remedie, zegt viroloog Bert Niesters, en dat is sneller vaccineren.

Den Haag - Groningen

‘Het is een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen’, zegt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Britse variant is besmettelijker, en maakt volgens Niesters inmiddels zo’n negentig procent uit van alle positieve tests. Een derde coronagolf is daardoor niet meer af te wenden, vreest Niesters. ‘Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem.’

Er is maar één remedie, zegt de viroloog, en dat is sneller vaccineren. ‘Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijft liggen.’ Niesters wijst op de trage vaccinatie van ouderen en gehandicapten in zorginstellingen, waarover Nieuwsuur donderdagavond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .