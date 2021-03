Welke positie geeft het CDA aan Omtzigt: dat wordt Ruttes eerste formatievraag aan Hoekstra

Met het CDA smeedde Mark Rutte in 2010 zijn eerste kabinet, en net zo welkom zal Wopke Hoekstra zijn in Ruttes laatste kabinet. Een matig debuut als lijsttrekker maakt dat alleen maar makkelijker. Spannend is vooral hoe het CDA in de Kamer gaat opereren, met een gestaalde Pieter Omtzigt.

Mijn laatste baas was bewindsman voor het CDA. Ik schrijf dat niet als biecht; wel als verantwoording vooraf, en omdat ik op deze plek wel vaker anekdotisch begin. Elke ervaring in het leven kan je blik kleuren. Wat je vroeger van nabij hebt gezien, draagt bij aan hoe je later van een afstandje de dingen bekijkt. Over politieke betrokkenheid van journalisten wordt vaak gespeculeerd, daarom ben ik er maar liever open over.

Ik ben ‘klein rechts’ opgevoed; pa was raadslid voor GPV/SGP/RPF in Hilversum. De ChristenUnie nam me als voorlichter in Kamerdienst toen ze voor het eerst ging regeren. En later was ik een jaar (2012) perswoordvoerder voor staatssecretaris Joop Atsma. Hem had ik leren kennen als leider van het CDA in de Staten van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .