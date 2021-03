Nieuwe huizen en oud zeer in Overschild: ‘De onzekerheid heeft diepe wonden geslagen’

In aanloop naar de verkiezingen trekt het Nederlands Dagblad door het land op zoek naar de kloven en breuklijnen, die mensen verdelen. Vandaag: renovatie of nieuwbouw in het gaswinningsgebied.

In het Groningse Overschild was het in een halve eeuw niet zo druk als nu: met man en macht wordt er gewerkt om het dorp te beschermen tegen gasbevingen. De huizen bleken niet aardbevingsbestendig, versterking zou meestal duurder uitpakken dan totale nieuwbouw. De bewoners hebben jaren op de bouwvakkers gewacht. En sommigen wachten nog steeds.

Overschild is me vertrouwd. Hier liggen mijn grootouders begraven. Het is in de gemeente Midden-Groningen, tussen Steendam en Ten Post, Schildmeer en Eemskanaal. Soms glimmen de wegen er van klei en stront. Mooi wonen: ruimte, horizon, natuur en avontuur.

Maar op dit moment is het vooral mooi van veraf. Huizen gaan tegen de vlakte. Bouwvakkers rijden af en aan, kranen zwaaien over de huisjes. Overal ..

