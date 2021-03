Conflict Rijk en gemeente over jeugdzorg escaleert

Jeugdzorgwerkers staakten in 2019 voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis.

Den Haag

De bestuurlijke arbitrage, waarin een onafhankelijke ‘commissie van wijzen’ over het conflict zal oordelen, is een unicum in de al langer verstoorde verhoudingen tussen gemeenten en de rijksoverheid met als aanleiding de penibele financiële situatie waarin veel lokale overheden verkeren.

‘Dit is niet fraai, een dieptepunt, dit wil je niet. Maar we hebben jarenlang onderhandeld over dit onderwerp en zowel reparatie op de korte termijn als een eerste perspectief op de lange termijn was nu niet mogelijk', zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (CDA), die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan tafel zat. ‘We hebben jarenlang de rekening betaald. Maar het houdt een keer op. We mo..

