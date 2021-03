Een grote boom is boven op een aantal geparkeerde auto's gevallen tijdens de eerste storm van 2021, die de naam Evert droeg. Donderdagochtend werd in Vlissingen een uur lang windkracht 9 gemeten. Later op de dag gebeurde dat ook op andere plekken. Onder meer in IJmuiden, op Vlieland en op de Houtribdijk werd een uurgemiddelde van windkracht 9 gehaald.

Een wandelaar in het Limburgse Bemelen werd getroffen door een boom die door de harde wind omviel. Het slachtoffer kwam onder de boom vast te zitten en is overleden, meldt de politie. Hulp voor de man kwam te laat en hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie zegt dat de boom door de storm compleet ontworteld was. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De storm veroorzaakte donderdag diverse problemen op het spoor, maar de situatie is volgens spoorbeheerder ProRail beheersbaar. Door omgewaaide bomen was het treinverkeer op sommige plaatsen ontregeld. Door de harde wind kantelden meerdere vrachtwagens en waaiden bomen en takken (deels) de weg op. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen was ..

