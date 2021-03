Vrijwilligers lopen honderden kilometers voor een humaan migratiebeleid

Den Bosch

Het is donderdagochtend, 10.00. Vier actievoerders staan met wapperende kleding in de wind bij de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Vanmorgen om 08.15 vond daar een ochtendmis plaats waarbij het ging over vluchtelingen. Jos Smeets was hier speciaal voor uitgenodigd. Hij is een van de vele actievoerders die sinds 1 maart met een brandende lantaarn door Nederland wandelen om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van vluchtelingen aan de Europese grens. Jos steekt het ‘Lopend Vuur’ in de lantaarn aan, wat nog een hele klus is met de harde wind. Met de lantaarn, actievlaggen en een bordje met no more Moria op de rugtas van één van de actievoerders, beginnen ze hun tocht. De rugzak van Smeets zit vol met drinken, d..

