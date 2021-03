Per direct maatregelen bij 28 spoorwegovergangen

Den Haag

Zes oversteekplaatsen sluiten met spoed en bij vier overgangen mogen treinen alleen nog met een maximale snelheid van 90 kilometer per uur passeren. Bij nog eens 17 overgangen zonder bomen of knipperlichten vindt de komende weken een onderzoek plaats door ProRail of ook daar een maximale snelheid voor treinen kan gelden. De maatregelen volgen op het afgeronde onderzoek naar het dodelijke ongeval bij de spoorwegovergang in het Drentse Hooghalen in mei 2020. Toen kwam een sprinter van de NS in botsing met een zwaar landbouwvoertuig. Daarbij kwam de treinmachinist om het leven. Volgens de NS en ProRail is de impact van het ongeval groot. ‘Allereerst bij de directe nabestaanden en ook bij zijn collega’s en in de spoorsector.’

De zes niet actief beveiligde spoorwegovergangen (nabo) liggen in de regio Noordoost en sluiten donderdag voor zware voertuigen, zoals tractors. Ze zijn tot het moment van sluiting nog wel te gebruiken voor ander overstekend verkeer. In de tussentijd zoeken NS en ProRail naar een alternatief. Voor één onbeveiligde spoorwegovergang geldt een uitzondering, daar moeten zware voertuigen hun oversteek vooraf melden bij ProRail.

Bij drie overgangen op het traject Hoorn-Zaandam en één op het traject Den Helder-Heerhugowaard geldt de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur voor de trein. <