Politiek adverteert steeds meer online

Den Haag

Politieke partijen voeren online flink campagne in de aanloop naar de verkiezingen en zij gaven afgelopen week wederom meer uit aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. De vijftien partijen die volgens de Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel, gaven samen bij benadering 465.000 euro uit. Het CDA is wederom met afstand de grootste onlineadverteerder. Dat blijkt uit rapporten van Facebook en Google. De onderzochte politieke partijen gaven in de zeven dagen vanaf zondag 28 februari de helft meer uit dan een week eerder. Het CDA gaf met 158.000 euro het meest uit, gevolgd door D66 (90.000 euro), GroenLinks (48.000 euro), PvdA (33.000 euro) en SP (32.000 euro). <