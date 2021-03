De politie heeft woensdag in het Brabantse Nuenen in een garagebox aan de IJsvogelhof een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het drugsafval zit in zo’n zeventig tot tachtig vaten. De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) gaat de zaak onderzoeken. <

Psychische zorg jongeren ‘volledig overgelopen’

Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie De Nederlandse ggz is het systeem, dat voor de virusuitbraak al overbelast was, ‘volledig overgelopen’ en worden inmiddels ook ‘crisisgevallen’ afgewezen wegens gebrek aan capaciteit. Onder meer door eenzaamheid en stress blijft de vraag naar psychische hulp toenemen. <

'Personeel NS kan geen coronacontroles doen'

Personeel van de NS is niet voldoende uitgerust om straks de handhaving van aanvullende coronamaatregelen voor internationale reizigers uit te voeren. Dat schrijft vakbond FNV in een brief aan het kabinet in een reactie op de beoogde wijziging van de Wet publieke gezondheid. Volgens deze plannen moeten reizigers uit hoogrisicogebieden die Nederland binnenkomen beschikken over een negatieve testuitslag en een quarantaineverklaring. <

beeld anp

Nederland krijgt 169.000 extra Pfizer-vaccins

Nederland krijgt de komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer. De Amerikaanse farmareus kan sneller produceren dan gedacht. Pfizer heeft met de Europese Commissie afgesproken nog deze maand vier miljoen doses meer te leveren, maar kan nog niet beloven dat alle leveringen eerder komen. <

Gemeenten: beperking aantal betogers blijft

De burgemeesters van zeker dertig gemeenten zijn ontstemd over een dringende oproep van vijf organisaties om op 14 maart in verschillende plaatsen te mogen demonstreren voor het klimaat, zonder beperking van de groepsgrootte die per gemeente kan verschillen. De organisaties, waaronder Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International, klagen in een brief aan de burgemeesters van ruim veertig gemeenten dat hun ‘grondrecht op protest verregaand wordt ingeperkt'. <

beeld anp

Amsterdamse raad wil stemrecht uitbreiden

Als het aan de Amsterdamse gemeenteraad ligt, wordt het vanaf volgend jaar mogelijk voor jongeren van 16 en 17 jaar om te stemmen en zelf verkiesbaar te zijn bij de stadsdeelverkiezingen. Een raadsmeerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en BIJ1 vraagt wethouder Rutger Groot Wassink (democratisering) om met een uitgewerkt plan daarvoor te komen. <

Waterstofvrachtschip moet over 2 jaar varen

Voor het eerst wordt in Nederland een binnenvaartschip gebouwd dat volledig op waterstof vaart. Het 135 meter lange vrachtschip Antonie wordt in 2023 in de vaart genomen, zo is de verwachting. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 4 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en bouw. Waterstof is volkomen schoon in het gebruik, in tegenstelling tot de vervuilende fossiele diesel die nu nog standaard is. <

96 kilo heroïne in huis Hoogvliet gevonden

De politie heeft bij het doorzoeken van een huis in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet ruim 96 kilo heroïne en 180.000 euro contant geld gevonden. Een 48-jarige man en 15-jarige jongen zijn aangehouden. Zij zijn de bewoners van het huis, meldde de politie woensdag. <

Zwaardere straffen voor leden Hells Angels

Het gerechtshof in Amsterdam heeft zes Haarlemse Hells Angels woensdag vanwege deelname aan een criminele organisatie fors zwaarder gestraft dan de rechtbank in Haarlem ruim twee jaar geleden deed. Vijf van hen kregen in hoger beroep twintig maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. De zesde kreeg vanwege een wapenvondst bij hem thuis 25 maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Volgens het hof maakten de zes zich schuldig aan onder meer afpersingen en mishandelingen. <

Klompenpaden blijken populair in 2020

In 2020 zijn er ruim 1,5 miljoen wandelingen gemaakt over de Klompenpaden door Utrecht en Gelderland. Dat is bijna driemaal zoveel als in de jaren daarvoor. Ook de app, waarop de route van een Klompenpad te volgen is, is drie keer zo vaak gedownload, aldus Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland. <

Scheepsarcheologisch depot komt in Lelystad

Erfgoedcentrum Batavialand in Lelystad wordt Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, meldden demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven en cultuurgedeputeerde in Flevoland Michiel Rijsberman woensdag. Sinds 2016 beheert Batavialand de maritiem archeologische collectie van ons land en er zit inmiddels veel expertise op dit gebied. <

Zorgen over excessief geweld onder jongeren

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie noemt het zeer zorgelijk dat excessief geweld onder jongeren voor het tweede jaar op rij is gestegen. ‘De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen nog maar omhoog. En dat is zeer zorgelijk', zegt hij in De Telegraaf. ‘En dat in een coronajaar, waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien.' <

Tieners jaren de cel in om brand kamp Moria

Twee Afghaanse jongeren moeten in Griekenland jaren de gevangenis in voor brandstichting in vluchtelingenkamp Moria. Dat ging vorig jaar in vlammen op. Een rechtbank op het eiland Lesbos veroordeelde de tieners tot celstraffen van vijf jaar, zegt een lokale organisatie. Achtereenvolgende branden in het grootste vluchtelingenkamp van Europa zorgden in september voor een humanitaire crisis op het eiland. <

beeld anp

Angela Merkel verwacht nog zware maanden

De Duitse bondskanselier Merkel verwacht nog drie tot vier zware maanden in de coronacrisis. Pas na het begin van de zomer zal de situatie ontspannen, zegt ze in een gesprek met medewerkers van hulp- en crisislijnen. Dan worden de effecten van het vaccineren duidelijk, aldus de regeringsleider. Op dit moment is elke dag moeilijk, erkent Merkel: ‘Dat zie je aan iedereen.’ Ze verzekert dat het over vier maanden beter wordt, melden Duitse media. <

Baltische landen: geef virushaarden voorrang

De Europese Unie moet coronavaccins overhevelen naar de EU-landen waar de nood het hoogst is. De unie moet de huidige verdeling op basis van inwonertal tijdelijk loslaten, vinden Estland, Letland en Litouwen. De drie EU-landen bleven lang betrekkelijk gespaard, maar worden op het ogenblik hard getroffen. <

Lobbyist legt ‘werkelijke situatie’ Myanmar uit

De militaire regering in Myanmar heeft voor 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) een lobbyist in dienst genomen om onder meer ‘de werkelijke situatie in het land uit te leggen', blijkt uit documenten die zijn ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. De lobbyist moet ervoor zorgen dat internationale sancties worden opgeheven. <

beeld anp

Topmilitair VS vreest Chinese invasie Taiwan

China kan in de komende zes jaar een invasie van Taiwan ondernemen nu Peking in rap tempo de militaire dominantie van de Verenigde Staten in Oost-Azië overneemt, zo heeft een Amerikaanse topmilitair dinsdag gewaarschuwd. Admiraal Phil Davidson pleitte ervoor om aanvalswapens te plaatsen op Amerikaanse legerbases in het westen van de Stille Oceaan. <

Abortus in Arkansas bijna altijd verboden

De Amerikaanse staat Arkansas verbiedt vanaf augustus alle abortussen tenzij er sprake is van een medisch noodgeval. Gouverneur Asa Hutchinson zette dinsdag zijn handtekening onder de strengste abortuswet die er momenteel is in de Verenigde Staten. De nieuwe wet in Arkansas is net als veel soortgelijke wetten in overwegend conservatieve staten een poging van de Republikeinse Partij om een einde te maken aan het recht van vrouwen om een abortus te ondergaan. <

'Wet verantwoord ondernemen gewenst'

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie met een wetsvoorstel komt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om een wet waarmee bedrijven verplicht worden zaken als mensenrechten, het milieu en goed bestuur mee te nemen in hun overwegingen om zaken met derden te doen en daar verantwoording over moeten kunnen afleggen. Het parlement stemde met overgrote meerderheid voor. <

Partijen willen wet voor mensenrechten

Bedrijven moeten wettelijk verplicht worden om mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen bij de productie van hun goederen. Als bedrijven dat niet doen, volgen sancties. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat de ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks deze week naar buiten brengen. <

VVD en CDA: voer geen kilometerheffing in

VVD en CDA zien in een algemene kilometerheffing geen oplossing voor het fileprobleem. De partijen kijken liever naar alternatieven zoals het spreiden van werktijden en meer thuiswerken zoals tijdens de coronacrisis in grotere mate mogelijk bleek. Dat werd duidelijk tijdens een debat dat werd georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Natuur & Milieu. De transporteurs zijn net als partijen als GroenLinks, D66 en ChristenUnie wel voorstander van de kilometerheffing. Voorstanders van een algemene heffing vrezen dat de filedruk weer flink gaat toenemen wanneer het coronavirus is bedwongen. <

Verkoop elektrische fietsen stijgt in 2020

De coronacrisis heeft vorig jaar voor een flinke stimulans gezorgd van de fietsverkopen in Nederland. Zo steeg de verkoop van elektrische fietsen met ruim 30 procent naar 547.000 stuks. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG. De omzet uit fietsverkopen groeide naar een record van bijna 1,7 miljard euro. <

beeld anp

Roger Federer wint nipt bij rentree in Doha

Tennisicoon Roger Federer heeft zijn langverwachte rentree in het ATP-circuit gevierd met een overwinning. De 39-jarige Zwitser versloeg de Brit Daniel Evans in de tweede ronde van de Qatar Open nipt in drie sets: 7-6 (8) 3-6 7-5. <

Bach formeel herkozen als voorzitter van IOC

Thomas Bach is herkozen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. De termijn van de 67-jarige Duitser loopt nu tot en met 2025. Er waren bij de stemming op het 137e congres van het IOC, gehouden in de vorm van een videoconferentie, geen tegenkandidaten. Bach begint reglementair aan zijn laatste termijn. Hij krijgt in de komende periode nog te maken met de Olympische Spelen van Tokio (dit jaar), Peking (2022) en Parijs (2024). <