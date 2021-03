20 procent van volwassenen rookt

Een op de vijf volwassenen rookte in 2020. Dat is een daling met zo'n 2 procentpunt vergeleken met 2019. Ook het aantal overmatige drinkers (per week 21 glazen bij mannen, 14 bij vrouwen) nam licht af: van 8,5 naar 7 procent. Bij de zware drinkers (minimaal één dag per week ten minste 6 glazen alcohol (mannen) of 4 (vrouwen) drinken) veranderde het percentage nauwelijks. Daar schommelt het rond de 8 procent.