Gewoon bloot op tv. Goed idee?

In het nieuwe kinderprogramma Gewoon. Bloot. zijn volwassenen naakt te zien. Is dat 'walgelijk' of 'leerzaam'? Deskundigen verschillen van mening.

Hilversum

In Gewoon. Bloot. stellen kinderen uit groep 7 en 8 vragen aan vijf naakte volwassenen op een podium, over hun lichaam. Het NTR-programma is gebaseerd op een Deens format: Ultra smider tøjet. De aankondiging dat het programma vanaf 21 maart te zien is bij de NPO bracht een storm aan reacties op gang. De een vindt het programma ‘ongeschikt’ of ‘walgelijk’, terwijl de ander het ‘leerzaam’ en ‘taboedoorbrekend’ noemt. SGP-leider Kees van der Staaij noemt het plan van de NPO ‘bizar’. Een petitie tegen het programma, gestart door evangelist Daniël van Deutekom, leverde al ruim 93.000 handtekeningen op. Anderen vinden het programma belangrijk. &l..

