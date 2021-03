Ophef over ‘spijtpil’ bij abortus. ‘Bij ivf-behandelingen wordt deze pil ook gebruikt.’

Het slikken van de zogeheten ‘spijtpil’ na abortus is ‘medisch riskant’, meldt Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Hulporganisatie Er is hulp beveelt die pil in noodsituaties juist aan. ‘Bij ivf-behandelingen wordt deze pil ook gebruikt.’

De haven aan de IJsselmeerkust op Urk. Volgens onderzoeksplatform Investico wordt in een huisartsenpraktijk in het vissersdorp een abortuspilstopper voorgeschreven.Â

Urk

In een onderzoek voor De Groene Amsterdammer over ‘de antiabortuslobby’ stuitten de journalisten op het bestaan van de abortuspilstopper met daarin het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. Deze zogeheten ‘spijtpil’ kan op doktersrecept aan vrouwen worden verstrekt die de eerste abortuspil (onderdeel van twee) hebben geslikt, maar het proces willen stoppen. Investico kwam erachter dat medewerkers van Er is hulp, de hulpverleningstak van christelijke prolife-organisatie Schreeuw om Leven, ongewenst zwangere vrouwen bij de abortusklinieken proberen over te halen die pil - die vervolgens voorgeschreven wordt in een huisartsenpraktijk op Urk - te slikken. Jaarlijks gaat het om circa vijftien vrouwen.

Het gebruik is medisch verantw..

